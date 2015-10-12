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حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 13/10/2015

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حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 13/10/2015 حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 13/10/2015

برج الميزان:


>على الصعيد المهنى : من الصعب اليوم أن تتراجع عن أحد القرارات التى اتخذتها، فحاول قدر الإمكان أن تتفادى المشكلات التى قد تنتج عن ذلك القرار، ولا تتدخل فى شئون الآخرين.

على الصعيد العاطفى: احرص على ألا تستمع إلى كلام الآخرين عن الحبيب، وثق دائما أنه صادق فى مشاعره تجاهك ومخلص لك دائما.

على الصعيد الصحى: لابد من القيام بالأمور التى تدفعك إلى الحفاظ على حالتك الصحية، واحرص على اتباع جميع الإرشادات التى يمليها عليك الطبيب.

توقعات علماء الفلك :


>يرى علماء الفلك أن عدم الثقة فى قدراتك يضيع عليك الكثير من الفرص الجيدة فى مجال العمل، فأنت تحتاج إلى الوثوق فى نفسك وقدراتك أكثر من ذلك، ولا تقم بفعل الأشياء التى قد تسبب لك الضرر فى حياتك المهنية.

تتاح أمامك اليوم فرصة للتعرف على ما يقوم به الشريك دون علمك، ليس الأمر خيانه، ولكنه أمر يقوم به ولا يريدك أن تعلم عنه شيئا، لا تكن مبالغا فى رد الفعل.

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مصر 365

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