حظك اليوم: توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 13/10/2015

حظك اليوم برج الحمل:

>على الصعيد المهنى: تواجه اليوم حالة من الدقة فى إنجاز المهام التى كلفك بها مديرك اليوم، فلا تتسرع حتى تتمكن من تخطى هذا اليوم، فكر فى الاستفادة من هذه الحالة بشكل جيد.

على الصعيد العاطفى: إذا تأكدت لديك نيتك للاستقرار مع الشخص الذى تحبه، فعليك مصارحته بالأمر وما تكن له من مشاعر طيبة، حتى يشاركك اهتماماتك.

على الصعيد الصحى: لابد أن تتخلى عن بعض الأمور التى تعتبرها مهمة فى حياتك، وذلك للحفاظ على استقرار وضعك الصحى، والتخلص من كارثة السمنة المفرطة.

توقعات علماء الفلك:

>يشير علماء الفلك اليوم إلى الطاقة الإيجابية التى تنتابك فى الصباح وتنعكس بشكل إيجابى على أدائك للمهام المهنية، ويمتد تأثيرها على من حولك من العائلة والأصدقاء، فاحرص على تحافظ على نشاطك حتى آخر اليوم.

إذا كنت تسعى إلى إثبات وجودك فى مجال العمل الجديد، لابد من التركيز على كل مهمة تقوم بها، ولا تركن إلى الراحة الزائدة أو إضاعة الوقت مع الزملاء، حتى تتمكن من الحصول على المكانة المرموقة التى تحلم بها.

حظك اليوم برج الثور:

>على الصعيد المهنى: يمكنك أن تواجه الآخرين من خلال الأنشطة المتعددة التى تقوم بها لكن من الأفضل أن تحافظ على رصيدك فى النشاط ولا تستهلكه فى مواجهة واحدة.

على الصعيد العاطفى: ربما يقع الشريك فى ورطة ويحتاج منك المساعدة، فبادر إلى مساعدته والوقوف إلى جانبه، ولا تستغل الموقف للحصول منه على ما تريد لنفسك.

على الصعيد الصحى : يتسبب التدخين وتناول الكحول فى الإضرار بحالتك الصحية والنفسية، فمن الضرورى أن تتخلص منهما نهائيا قبل فوات اأ وان.

توقعات علماء الفلك :

>الوقوع ليس نهاية العالم فلا تستلم لما حدث معك وحاول أن تقف ثانية على قدميك، فالشخص الذكى هو من يستطيع النهوض بعد سقوطه، فهناك دائما فرصة للنهوض مرة أخرى.

قد يطرد أحد الزملاء من العمل اليوم بسبب قيامه بالتلاعب فيما يضر المؤسسة، ولكنك تشعر بالخوف لأنك كنت على علاقة قوية به، فحاول أن تثبت حقيقة علاقتك به حتى لا تتورط معه.

حظك اليوم برج الجوزاء :

>على الصعيد المهنى : يحالفك الحظ اليوم ويضعك على الطريق الصحيح فى مجال العمل لتغير اتجاهاتك نحو الأفضل، بعد فترة عصيبة من التعثرات المفاجئة وغير المبررة.

على الصعيد العاطفى: قد تتحكم حالتك المزاجية فى مشاعرك تجاه شخص ما، هذا الأمر يدفعك إلى اتخاذ العديد من القرارات الحاسمة فى هذا الشأن.

على الصعيد الصحى: قد يمنحك التفاؤل والأمل اليوم قدرة كبيرة تمكنك من التغلب على المتاعب الصحية التى تعانى منها، وتعيش أجمل أيام حياتك.

توقعات علماء الفلك :

> ترى أن القرار الذى اتخذته اليوم على الصعيد المهنى خاطئا بعد أن ترى النتائج السيئة التى ترتبت عليه، فعليك أن تأخذ الوقت الكافى فى التفكير قبل اتخاذ القرارات الهامة حتى لا يتكرر الأمر.

لابد أن تعرف حقيقة الأشخاص الذين يتعاملون معك، فقد تجد الكثير منهم يتقرب منك ويغريك بالحديث معه، ثم يظهر على حقيقته وتتعرف على نواياه الحقيقية التى تحمل لك السوء.

حظك اليوم برج السرطان:

>على الصعيد المهنى: عليك اليوم أن تتحلى بالأعصاب الباردة لتستطيع مواجهة التحديات، فقد تجد نفسك فى ورطة ما أو موقف محرج بسبب أحد الأشخاص المخاصمين لك.

على الصعيد العاطفى: لا تقلب فى الدفاتر القديمة حتى لا تفتح صفحات الماضى المزعج، حاول أن تبقى بعيدا عنها فلن تنفعك فى أى شىء بل ستؤثر على سير الأمور فى حياتك العاطفية.

على الصعيد الصحى: قد تلاحظ اليوم الآثار الإيجابية وتجنى ثمار ما اتبعته من حميات غذائية فى الفترة الماضية، التى ساعدتك على التخلص من السمنة المفرطة.

توقعات علماء الفلك:

>يجب أن تتعلم من الأخطاء التى تقع بها حتى لا تمر عليك بلا استفادة منها، فالخطأ الذى يمنحك استفادة ما لا يسمى خطئا بل يكون شيئا إيجابيا، واحرص على استغلال الفرص التى تتاح أمامك اليوم حتى تتمكن من الوصول إلى الأهداف التى تسعى اليها منذ بداية العمل.

لا بد أن تهتم بالعلاقة العاطفية، ولا تتعامل معها على أنها ألعاب ترميها بعد أن تشعر بالملل منها وتبحث عن أخرى، ابحث عن الاستقرار فهو الأفضل بالنسبة لك.

حظك اليوم برج الأسد:

>على الصعيد المهنى: قد يدفعك ضغط العمل اليوم إلى اتخاذ القرارات المهمة التى قد تغير مسارك المهنى إلى الأفضل، فعليك أن تكون على استعداد تام لتلك المرحلة.

على الصعيد العاطفى: التركيز والانهماك فى العمل على مدار اليوم قد ينسيك الشريك تماما، هذا الأمر أصبح مزعجا بالنسبة له، وعليك أن تجد الحل السريع لتلك المشكلة.

على الصعيد الصحى: يجب عليك الابتعاد عن الأشخاص الذين يسببون لك الإزعاج، وكذلك الأمور التى تدفعك إلى العصبية، حرصا على استقرار حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك:

>يحذرك علماء الفلك أن هناك أحد الأمور التى يدبرها من يكيدون لك لأذيتك، فاحرص على الانتباه لنفسك على مدار اليوم حتى لا تصاب بسوء، قد تفاجأ اليوم بمدح المدير لك وسط الزملاء، ولكنك تدرك أن هذا الثناء نتيجة قيامك ببعض المام الصعبة التى لم يقدر عليها بعض الزملاء.

حاول أن تعيد التفكير فى العلاقة العاطفية القائمة بينك وبين الشريك بشكل جدى حتى تتمكن من اتخاذ القرارات المناسبة، والتى تتماشى مع تلك سير الأمور طبيعية فى تلك العلاقة.

حظك اليوم برج العذراء:

>على الصعيد المهنى: الحظ يقف بجانبك اليوم وتتمكن من تخطى مرحلة الضغوط والهموم وتحصل على الراحة والاطمئنان، وربما تحذث بعض الانفراجات اليوم على صعيد العمل.

على الصعيد العاطفى : تتعرف اليوم على شخصية جديدة تؤثر فى حياتك العاطفية، وتأمل فى تغيير مسار حياتك نحو الفضل مع هذا الشريك الجديد.

على الصعيد الصحى: ربما تحتاج اليوم إلى التخلى عن العزلة، والاختلاط مع بعض الأشخاص لتتمكن من الخروج من الحالة النفسية السيئة.

توقعات علماء الفلك :

>ينصحك علماء الفلك اليوم بأن تفرع الطاقة السلبية الموجودة بداخلك، حتى لا تتعقد الأمور فى حياتك وتتعرض لحالة من الضغوط تؤثر على ادائك للمهام، وربما عليك تجاوز الاخطاء التى ادت إلى نشوف الخلافات بينك وبين الزملاء فى مجال العمل.

لا تتعامل مع الحبيب على أنه أصبح لزاما فى حياتك حتى لا تنقلب أجواء العلاقة العاطفية بينكما، ابحث عن طرق تغيير المسار نحو الأفضل.

حظك اليوم برج الميزان:

>على الصعيد المهنى : من الصعب اليوم أن تتراجع عن أحد القرارات التى اتخذتها، فحاول قدر الإمكان أن تتفادى المشكلات التى قد تنتج عن ذلك القرار، ولا تتدخل فى شئون الآخرين.

على الصعيد العاطفى: احرص على ألا تستمع إلى كلام الآخرين عن الحبيب، وثق دائما أنه صادق فى مشاعره تجاهك ومخلص لك دائما.

على الصعيد الصحى: لابد من القيام بالأمور التى تدفعك إلى الحفاظ على حالتك الصحية، واحرص على اتباع جميع الإرشادات التى يمليها عليك الطبيب.

توقعات علماء الفلك :

>يرى علماء الفلك أن عدم الثقة فى قدراتك يضيع عليك الكثير من الفرص الجيدة فى مجال العمل، فأنت تحتاج إلى الوثوق فى نفسك وقدراتك أكثر من ذلك، ولا تقم بفعل الأشياء التى قد تسبب لك الضرر فى حياتك المهنية.

تتاح أمامك اليوم فرصة للتعرف على ما يقوم به الشريك دون علمك، ليس الأمر خيانه، ولكنه أمر يقوم به ولا يريدك أن تعلم عنه شيئا، لا تكن مبالغا فى رد الفعل.

حظك اليوم برج العقرب:

>على الصعيد المهنى: لا تهتم إلى الزملاء الذين يحاولون دفعك إلى العصبية لتفقد القدرة على التركيز وتصدر قرارات خاطئة، بل احرص على التركيز فى كل خطوة تقوم بها فى مجال العمل.

على الصعيد العاطفى: امنح الحبيب الفرصة لتوضيح وجهة نظره، فقد تكون النصائح التى يوجهها لك فى غاية الأهمية وتفيدك فى بعض الأمور.

على الصعيد الصحى: تجنب القيادة لفترات طويلة حتى لا تسبب لك آلام الظهر، واستغل أى فرصة ممكنة للمشى فهو يساعدك على تنشيط الدورة الدموية وإبقائك فى حالة من الحيوية.

توقعات علماء الفلك:

>ينصحك علماء الفلك اليوم ألا تتدخل فى الأمور التى تفوق قدراتك حتى لا تشعر بخيبة الأمل فى حالة عدم القدرة إلى إنهائها، وابحث عن الأمور الناسبة لك، هناك فرصة جديدة لبدء أحد المشروعات التى بإمكانها تغيير مستواك المادى والاجتماعى.

تلتقى اليوم بشخص يخطف أنظارك وتفكر فى الارتباط به، ولكن لابد أن تعرف كل المعلومات الكافية عنه حتى لا تتعرض لصدمات عاطفية فيما بعد.

حظك اليوم برج القوس:

>على الصعيد المهنى : قد تتعرض اليوم لبعض الأحداث المربكة التى تسبب لك القلق فى مجال العمل، كن جاهزا لهذا اليوم العصيب وحاول أن تتخطاه دون خسائر.

على الصعيد العاطفى : يمكنك اليوم التعبير للحبيب عن المشاعر التى تحملها له، ولا تتردد فى طرح الأفكار التى تخص علاقتكما عليه.

على الصعيد الصحى: احرص على أن تشارك أفراد أسرتك وعائلتك الأنشطة المختلفة التى يقومون بها، هذا يساعدك على تحسين وضعك الصحى.

توقعات علماء الفلك :

>يرى علماء الفلك اليوم أنك فى منتهى القوة والصلابة التى تمكنك من مواجهة أى مشكلة فى الحياة اليومية والتغلب عليها، وحالتك المزاجية اليوم تسمح لك بإنجاز المهام الموكلة إليك دون تعب أو توتر، فأنت اليوم لست فى حاجة إلى توجيهات الآخرين.

لا تعتقد أن الحب هو قضاء الوقت السعيد مع الشريك فقط، بل أنه حالة من الخوف على الطرف الآخر والتزام بالوعود والقرارات المشتركة.

حظك اليوم برج الجدى :

>على الصعيد المهنى: حاول ألا تتدخل فى المناقشات الحساسة الخاصة بالعمل، وابتعد عن جو المشاحنات والعصبية ولا تجادل ما دمت لا تمتلك الدليل القاطع.

على الصعيد العاطفى: لا تجعل انتقاد الحبيب لك يدفعك إلى العصبية والضيق، بل حاول أن تحدد النقاط السلبية فى حديثه والعمل على تحسينها.

على الصعيد الصحى: ربما تشعر اليوم ببعض الآلام فى منطقة الظهر نتيجة الجلوس ثابتا لفترة طويلة، فأنت تحتاج إلى القيام ببعض التمرينات الرياضية حتى يزول ذلك الألم.

توقعات علماء الفلك:

>قد تشعر اليوم بالصدمة نتيجة التعرف على حقيقة الشخص الذى كنت تتخذه قدوة ومثلا أعلى لك فى الحياة، هذا الموقف يعلمك ألا تمنح أحدا الثقة المبالغ فيها، وفى مجال العمل ربما تستقبل اليوم دفعة جديدة من الزملاء وعليك تدريبهم جيدا حتى يتمكنوا من الاندماج فى المهنة.

ابحث عن سبب اختفاء الحب، وحاول التخلص من الركود الذى ساد حياتك العاطفية، ولكن لا تلجأ إلى انها العلاقة بينك وبين الشريك.

حظك اليوم برج الدلو :

>على الصعيد المهنى: شعبيتك لدى الآخرين وحبهم لك يساعدانك على إنجاز الكثير من المهام التى تتعلق بهم سواء كانت تلك العلاقة مباشرة أو غير مباشرة.

على الصعيد العاطفى: تشعر بسعادة غامرة بسبب لقائك الحبيب الذى كنت تبحث عنه منذ فترة، بعد أن أمضيت فترة طويلة من الوقت وحيدا.

على الصعيد الصحى: حاول أن تبدأ خلال هذه الفترة التخفيف من تناول الطعام قبل النوم، واتبع النظام الغذائى المناسب حتى لا تتعرض صحتك للتدهور.

توقعات علماء الفلك :

>يجب أن تعطى الآخرين الفرص المناسبة لإنجاز كل ما طلبته منهم، ولا تغضب من إخفاقهم فى أول فرصة لهم، وينصحك الفلك ألا تتدافع على العمل وتقسو على نفسك، فلابد من الحصول على الراحة المناسبة.

ربما تختلف مع الشريك فى مسألة إنجاب الأطفال، هذا الأمر يحتاج إلى المزيد من التفكير حتى تتمكنا من الوصول إلى القرار المناسب.

حظك اليوم برج الحوت:

>على الصعيد المهنى: ربما تشعر اليوم ببعض التعب على صعيد العمل المهنى نتيجة القيام ببذل المجهودات الكثيرة فى إنجاز المهام الموكلة اليك.

على الصعيد العاطفى: لا تفكر فى فرض شخصيتك على الشريك من خلال إصدار الأوامر والأحكام، فقد تصاب بحالة من خيبة الأمل.

على الصعيد الصحى: لا تتكاسل فى اتباع إرشادات الأطباء بشأن حالتك الصحية، حتى لا تخسر الفرصة المناسبة للشفاء، ولن يفيدك الندم بعد ذلك.

توقعات علماء الفلك:

>أنت تمتلك الكثير من الخبرة التى تمكنك من إدارة العمل بشكل منتظم، فقد يحتاج المدير المسئول إليك فى الفترة المقبلة لتتولى أحد المناصب الهامة فى الشركة، حاول أن تكون على قدر المسئولية ولا تجعله يفقد الثقة بك.

إذا كنت تفكر فى الحب وتبحث عن العلاقة الناجحة، لابد أن تحسن اختيار الشريك حتى يدوم الاستقرار بينكما فيما بعد.