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بالصور.. دعاية انتخابية لمرشح برلمانى بالبحر الأحمر فى أعماق البحار

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عرض غواصون لافتات تأييد فى أعماق البحر الأحمر، لمرشح الدائرة الثانية أبو الحسن أبو عشرى ابن مدينة القصير، والذى يحظى بشعبية كبيرة من الشباب الذين أطلقوا له حملة "واحد شبهنا".

وكان شباب مدينة القصير، قد دشنوا حملة أطلقوا عليها مسمى واحد شبهنا لتأييد المرشح بالدائرة الثانية لأبو الحسن عشرى على مقعد الدائرة.

ويذكر أن محافظة البحر الأحمر تضم ثلاث دوائر تضم الدائرة الأولى مدن الغردقة وغارب، وخصص لها مقعدان وترشح 41 مرشحا، والدائرة الثانية تضم مدن سفاجا والقصير ومرسى علم وترشح على مقعدها 15 مرشحا، تنازل اثنان منهم لصالح ثالث من قبيلة الأشراف، والدائرة الثالثة حلايب وشلاتين وخصص لها مقعد وترشح عليه 4 مرشحين.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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