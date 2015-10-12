بالصور.. مسيرة لمرشح "المصريين الأحرار" فى مدينة الواسطى ببنى سويف

نظم اللواء إبراهيم رفعت رضوان نصار مرشح مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة مركز الواسطى ببنى سويف مساء اليوم مسيرة فى شوارع بندر الواسطى.

وتواصل مرشح المصريين الأحرار خلال جولته مع أبناء الدائرة من أصحاب المحال التجارية والمقاهى والمارة بالشوارع والمتواجدين بمحطة السكة الحديد وتبادل الأحاديث مع المواطنين.

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