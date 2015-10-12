بالصور.. مسيرة لمرشح "المصريين الأحرار" فى مدينة الواسطى ببنى سويف
نظم اللواء إبراهيم رفعت رضوان نصار مرشح مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة مركز الواسطى ببنى سويف مساء اليوم مسيرة فى شوارع بندر الواسطى.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتواصل مرشح المصريين الأحرار خلال جولته مع أبناء الدائرة من أصحاب المحال التجارية والمقاهى والمارة بالشوارع والمتواجدين بمحطة السكة الحديد وتبادل الأحاديث مع المواطنين.
وتواصل مرشح المصريين الأحرار خلال جولته مع أبناء الدائرة من أصحاب المحال التجارية والمقاهى والمارة بالشوارع والمتواجدين بمحطة السكة الحديد وتبادل الأحاديث مع المواطنين.
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