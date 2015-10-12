تسليم مبنى وحدة إسعاف "قبريط" بفوة فى كفر الشيخ

أكد محمد غنيمة رئيس مركز ومدينة فوة بكفر الشيخ، تسليم مبنى وحدة إسعاف قرية قبريط اليوم الأحد الذى يقع على الطريق العام "فوة - دسوق" بمدخل مجلس قروى قبريط.

جاء ذلك خلال تسليم مبنى وحدة إسعاف قرية قبريط بحضور حسين أبو عتمان نائب رئيس مركز ومدينة فوة، وسعد مليحة رئيس مجلس قروى قبريط ومحمد عبد العزيز صفوت مدير إدارى إسعاف كفر الشيخ ومحمد محمود عمارة مشرف قطاع الإسعاف وأحمد السيد شاهين أمين مخازن الثوابت ومفرح بدر خطاب رئيس المخازن وحسن عبد المنعم شليم سائق بالإسعاف وعبد الحكيم العباسى مدير إدارة المتابعة بالوحدة.

وأضاف أن هذا المبنى تم إنشاؤه بالجهود الذاتية من تبرعات أهالى قرية قبريط ومنية الإشراف والمبنى تم إنشاؤه على أحدث طراز وأجود التشطيبات وأنه يعد أحدث المبانى بالمحافظة.