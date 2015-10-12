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بالصور.. طاهر أبو زيد من أسوان: البرلمان القادم "الأكثر خطورة"

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قال طاهر أبو زيد، وزير الرياضة السابق، والمرشح ضمن قائمة فى حب ، إن البرلمان القادم أكثر خطورة لأنه جاء بعد ثورة تصحيح، وسيعمل أعضاؤه على خدمة الوطن.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الذى عقده أعضاء قائمة فى حب مصر، مساء الأحد، بمدينة كوم أمبو، بحضور مصطفى بكرى، منسق قائمة الصعيد، ومحمد وهب الله، وجمال العقبى، بالإضافة إلى مرشحى القائمة بمحافظة أسوان وهما "يوسف عبد الدايم، وعلى عبد العال سيد".

وأضاف طاهر أبو زيد، فى كلمته، "إحنا مش جايين نتصور، ولكن عندنا حلول جذرية لتخفيف المعاناة على الناس".

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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