محافظ بورسعيد يعلن استلام أرض ببورفؤاد تبلغ قيمتها 274 مليار جنيه

أعلن محافظ بورسعيد اللواء، مجدى نصر الدين، توقيع عقد استلام أرض شركة "المكس" للملاحات بمدينة بورفؤاد، والتى تقدر بمساحة 6 ملايين و850 ألف متر مربع وتبلغ القيمة السوقية لها ما يقارب 274 مليار جنيه طبقا لأسعار السوق الحالية.

وأكد المحافظ أن عملية الاستلام ستستغرق حوالى عاما ونصف العام حتى تتمكن الشركة من توفيق أوضاعها، حرصا على العاملين بها، وهو الأمر الذى ترتب عليه تأخير استلام الجزء الأكبر من المساحة ليكون بالمرحلة الأخيرة.

وأضاف: "ظروف المحافظة والتى تتمثل فى ندرة الأراضى بها منعنا من البناء وتوفير السكن بالأسعار المناسبة مع استمرار الزيادة السكانية على نفس المساحة، مؤكدا أنه ليس ضد الشركة ولن يرضى لها الخسارة، وأنه سيقوم بمساعدتها حرصا على العاملين بها".

وأوضح أن هيئة التخطيط العمرانى بوزارة الإسكان سوف تتولى وضع المخطط الاستراتيجى للمنطقة طبقا لرؤية المحافظة بعد وضع الأفكار والآراء عن احتياجات المنطقة من مدارس ومستشفيات وأقسام شرطة ومرافق، مشيدا بجهود فريق العمل من التنفيذيين ونجاحهم فى استرداد هذه المساحة الكبيرة من الأرض.

وتتضمن الاتفاق النهائى على تسليم الأرض ليشمل ثلاث مراحل، الأولى مليون متر مربع، والثانية مليون متر مربع أيضا، على أن تكون المرحلة الثالثة والأخيرة 4 ملايين و850 ألف متر مربع.