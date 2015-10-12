حزب النور بالبحيرة ينظم مؤتمرا بشبراخيت لدعم مرشحيه فى الانتخابات

نظم حزب النور بالبحيرة مساء اليوم مؤتمرا بمركز شبراخيت فى البحيرة لدعم مرشحيه فى انتخابات مجلس النواب.إعلان - Ads إعلان - Ads
شارك فى المؤتمر الدكتور محمد إبراهيم منصور عضو المجلس الرئاسى لحزب النور والمهندس علاء عامر وأشرف الغنيمى المرشحين على النظام الفردى بدائرة إيتاى البارود وشبراخيت.
وأكد المشاركون دور البرلمان المقبل فى استقرار الأوضاع السياسية فى البلاد مشيرين إلى قيام حزب النور بوضع خطة واضحة المعالم لحل المشكلات الاقتصادية خاصة فى مجال التنمية وتوفير فرص عمل للشباب وكذلك الدور الرقابى والتشريعى لمواجهة الفساد.