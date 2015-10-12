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في ميلاد «الهضبة» الـ54.. هذا الطفل لم يكبر والبداية كانت عندليب الشباب

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amr-diabكتب: هاشم هاشم

استعاد الهضبة صورة من ألبوم ذكرياته، ليفاجئ بها محبيه وعشاقه، محتفلاً معهم بعيد ميلاده الرابع والخمسون، ما يعكس حب الفنان إلى ذكرياته الجميلة التي ترعرعت فيها طفولته في أرض البطولة بمدينة بورسعيد.

دياب، مواليد 11 أكتوبر عام 1961، وطوال ثلاثة عقود حققت ألبوماته مبيعات هائلة وتُرجمت كثيرًا من أغانيه إلى عدد من اللغات أهمها الإنجليزية والروسية والكرواتية والبلغارية والتركية والألبانية والهندية، ولم يقف الفنان عند ما وقف عنده غيره من ابناء جيله في تميزه بإدخاله آلات جديدة في موسيقاه.

كانت البداية عام 1983، بألبوم ياطريق، وأخر أعماله ألبوم شفت الأيام 2014، حصد الهضبة خلال مشواره الفني الذي صدر له فيه 28 ألبوم غنائي على جائزة «ورلد ميوزك أورد» أربعة مرات عن أعلى مبيعات في الشرق الأوسط أعوام 1998 و2002 و2007 و 2014، وشارك الهضبة في أربعة أفلام مصرية كان بطلا لثلاثة منها هي: آيس كريم في جليم، ضحك ولعب وجد وحب، والعفاريت، وضيف شرف في السجينتان.

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عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاده وهو طفل

وأرخ الهضبة في تجربة مميزة سيرته الذاتية في برنامج« الحلم» الذي انتجه عمرو عفيفي، يتناول سيرة حياة الفنان عمرو دياب ومشواره الفني وأهم الجوائز التي حصدها على امتداد 25 عامًا. بشهادة كبار الموسيقيين كعمار الشريعي وحلمي بكر والأعلامي الكبير وجدي الحكيم والناقد طارق الشناوي.

في عام 1987 عرف دياب بلقب عندليب الشباب وهو أول لقب يطلق عليه بعد ألبوم ( أسف )، وتدرجت ألقابه بعد ذلك من نجم القرن عام 1996 إلى ملك الميوزيك أوورد ) 2007 &2002 &1998 مرورًا بأسطورة الأجيال ) 2000 وحتي ( نجم العرب ) 2009 وأخيرًا الهضبة.

ويعتبر الهضبة هو أول مغني عربي يغني أغاني علي طريقة “سلو” في أغنيته الشهيرة بعترف.

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