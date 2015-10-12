جامعة بني سويف أكبر جامعة مصرية من حيث عدد الكليات‎

أوضح الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بنى سويف، أن جامعة بنى سويف تعد أكبر جامعة مصرية من حيث عدد الكليات، حيث أن وصل عدد الكليات بها إلى 25 كلية، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء كليتي السياحة والفنادق والألسن.

وأضاف لطفي أن الجامعة شهدت في الفترة القليلة السابقة طفرة ونقلة نوعية فقد تحقق انجازًا غير مسبوق في تاريخ الجامعات الإقليمية والصعيد فبعد أن كانت الجامعة تضم 12 كلية تقليدية حتى عام 2010 وهى ( كلية التجارة، كلية الحقوق، كلية الآداب، كلية العلوم، كلية الطب البيطري، كلية التربية، كلية الصيدلة، كلية الطب البشري، كلية التعليم الصناعي، كلية الهندسة، كلية التمريض، كلية التربية الرياضية ).

و أكد لطفي أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد وجميع مؤسساتها ومنها الجامعات كان الإصرار أن تضيف الجامعة كليات جديدة وبذلت قصارى جهدها في ذلك حتى نحقق الهدف ليرتفع عدد كليات الجامعة من 12 إلى 25 كلية، وهي كلية الحاسبات والمعلومات وكلية العلاج الطبيعي و كلية الاقتصاد والعلوم السياسية و كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة والتي تعد الأولى من نوعها في تاريخ الجامعات المصرية وهي أول كلية متخصصة في الدراسات العليا حيث تمنح درجات معتمدة للدبلوم والماجستير والدكتوراه في مجال النانو تكنولوجى والتكنولوجيا الحيوية وعلوم البيئة والتنمية الصناعية و كلية طب الفم والأسنان و كلية الإعلام، والتى تعتبر ثاني كلية إعلام على مستوى الجامعات المصرية و كلية الزراعة و كلية العلوم الصحية والتطبيقية، والتي تعد أيضًا هي الأولي من نوعها في تاريخ الجامعات المصرية.

> كما أشار رئيس الجامعة إلى الثلاث كليات الجديدة لهذا العام التى بدأت الدراسة بها فى العام الدراسي الجاري وهي كلية رياض الاطفال وكلية الفنون التطبيقية وكلية الخدمة الإجتماعية.