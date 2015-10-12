محمد المري: إدارة المخاطر في إقامة دبي الأولى من نوعها على مستوى الدولة

قال اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي: إن إدارة المخاطر في إقامة دبي هي الأولى من نوعها على مستوى الدولة التي تعتمد نظام «آر آي إم إس» موضحاً أن إدارة المخاطر تعمل على تطبيق السياسات والقوانين بشكل سليم يدعم التوجه الاستراتيجي للإدارة ويساهم في تحقيق الرؤية والأهداف للإدارة.

جاء ذلك خلال إطلاق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي برنامجاً إلكترونياً لإدارة المخاطر ذات المستوى العالمي يخدم جميع الجهات والأقسام والقطاعات في الإدارة ضمن خاصية التحول الإلكتروني والحكومة الذكية يعنى بالمساعدة في زيادة معايير «آر آي إم إس» وهو نظام عالمي لقياس نضج منظومة المخاطر في الإدارة العامة.

وأضاف اللواء المري إن جميع إنجازات إقامة دبي تأتي نتيجة الدعم الدائم وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» راعي مسيرة التميز في الإمارة ومبدع رؤيتها القريبة ورؤاها البعيدة.

ويترأس العميد حسين إبراهيم مساعد مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي لقطاع الدعم المؤسسي لجنة المخاطر المؤسسية في إقامة دبي والتي تم تأسيسها بأمر من اللواء محمد أحمد المري عام 2009 وأعيدت هيكلتها عام 2014.

تقييم

من جانبه قال العميد حسين إن لجنة المخاطر المؤسسية تشرف على سياسة إدارة المخاطر في إقامة دبي المعتمدة من قبل المدير العام وتراجع تقارير المخاطر ذات المستوى العالي وتقييم المخاطر ذات الأبعاد الاستراتيجية وتعمل على تحديد المخاطر المتوقعة ووضع الحلول العملية الفعالة لتخطيها والإشراف على تطبيقها في كافة مواقع ومباني الإدارة شاملة جميع القطاعات

والإدارات والأقسام والموظفين بما يضمن النمو المستمر للأعمال والخدمات في الإدارة وتحقيق النجاح ودعم وتعزيز الأداء المؤسسي.