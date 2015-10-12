أخبار عاجلة

فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

وفاة شخص وإصابة 7 بتصادم حافلة وشاحنة في أبوظبي

Google+ Print
وفاة شخص وإصابة 7 بتصادم حافلة وشاحنة في أبوظبي وفاة شخص وإصابة 7 بتصادم حافلة وشاحنة في أبوظبي

توفي شخص من جنسية عربية، وأصيب 7 آسيويون، بإصابات بسيطة في حادث تصادم وقع صباح أمس بسبب الضباب، بين حافلة لنقل العمال وشاحنة على طريق أبوظبي السلع، بحسب العقيد أحمد الزيودي نائب مدير إدارة مرور العاصمة بمديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي. ولاتزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

ودعا الزيودي قائدي المركبات، خصوصاً مستخدمي الطرق الخارجية (أبوظبي - دبي – أبوظبي العين - أبوظبي الغويفات)، وقائدي الشاحنات على طريق الشاحنات بشكل خاص في حالة تشكل الضباب، إلى الالتزام بتعليمات شرطة أبوظبي، وعدم تحريك الشاحنات والمعدات الثقيلة إلا حين انقشاع الضباب.

وشدد على ضرورة خفض السرعات والانتباه عند تشكل الضباب؛ وانخفاض مدى الرؤية الأفقية، كما دعاهم إلى متابعة النشرة الجوية للاطلاع على أحوال الطقس وتعليمات السلامة.

ونصح بضرورة مضاعفة مسافة التتابع بين المركبات إلى مسافات آمنة، لتفادي الصدم بالمركبات الأمامية، خاصة مع التوقعات الجوية باستمرار تشكل الضباب خلال الفترة المقبلة، وحث السائقين على اتخاذ القرار المناسب بعدم التجاوز والانتقال من مسرب إلى آخر في حالة عدم وضوح الرؤية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟