وفاة شخص وإصابة 7 بتصادم حافلة وشاحنة في أبوظبي

توفي شخص من جنسية عربية، وأصيب 7 آسيويون، بإصابات بسيطة في حادث تصادم وقع صباح أمس بسبب الضباب، بين حافلة لنقل العمال وشاحنة على طريق أبوظبي السلع، بحسب العقيد أحمد الزيودي نائب مدير إدارة مرور العاصمة بمديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي. ولاتزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

ودعا الزيودي قائدي المركبات، خصوصاً مستخدمي الطرق الخارجية (أبوظبي - دبي – أبوظبي العين - أبوظبي الغويفات)، وقائدي الشاحنات على طريق الشاحنات بشكل خاص في حالة تشكل الضباب، إلى الالتزام بتعليمات شرطة أبوظبي، وعدم تحريك الشاحنات والمعدات الثقيلة إلا حين انقشاع الضباب.

وشدد على ضرورة خفض السرعات والانتباه عند تشكل الضباب؛ وانخفاض مدى الرؤية الأفقية، كما دعاهم إلى متابعة النشرة الجوية للاطلاع على أحوال الطقس وتعليمات السلامة.

ونصح بضرورة مضاعفة مسافة التتابع بين المركبات إلى مسافات آمنة، لتفادي حوادث الصدم بالمركبات الأمامية، خاصة مع التوقعات الجوية باستمرار تشكل الضباب خلال الفترة المقبلة، وحث السائقين على اتخاذ القرار المناسب بعدم التجاوز والانتقال من مسرب إلى آخر في حالة عدم وضوح الرؤية.