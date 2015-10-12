شرطة دبي تنقذ لبنانياً انحشر في سيارته إثر حادث بليغ

تمكنت فرق الإنقاذ بالإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي من إنقاذ حياة شخص من الجنسية اللبنانية بعد انحشاره في سيارته نتيجة اصطدامه بسيارة دفع رباعي بالقرب من سوق الخضار والفاكهة بمنطقة العوير صباح أمس.

وقال العقيد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي لـ «البيان» إنه في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف تقريباً من صباح أمس تم الانتقال إلى حادث تصادم بين مركبتين على الشارع الفرعي القادم من سوق الخضار والمؤدي إلى «دراغون مارت».

وأسفر الحادث عن إصابه قائد المركبة المتسببة بإصابة بليغة وتبين أنه من الجنسية اللبنانية وقائد المركبة المتضررة أصيب بإصابة متوسطة يحمل الجنسية الإماراتية، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج وبعدها تولت لجنة تخطيط الحوادث عملها لتسجيل حيثيات وقوعه.

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وأضاف العقيد المزروعي أنه على الرغم من أن الحادث كان على أحد جانبي الطريق إلا أنه تسبب في ازدحام كبير نظراً لفضول بعض قائدي المركبات في حالة وجود سيارات للشرطة،..

مشيراً إلى أنه تم إخطار فرق الإنقاذ لمباشرة إخراج السائق بعد أن انحشر نتيجة شدة الحادث، داعياً الجمهور إلى الابتعاد عن هذه السلوكيات التي تفاقم من وقوع الحادث بتكدس السيارات دون مبرر وتعطيل الآخرين عن أداء مهامهم، لافتاً إلى أن مخالفة عرقلة حركة السير تنطبق على الفضوليين من السائقين وأنه يجب أن يكون هناك وعي وثقافة مرورية.

ومن جانبه قال المقدم أحمد بورقيبة مدير إدارة البحث والإنقاذ في شرطة دبي بالنيابة: توجهت فرق الإنقاذ على الفور إلى موقع الحادث فور ورود بلاغ من غرفة العمليات بوجود شخص محشور وتم توجيه سيارة الإنقاذ المزودة بمنشار كهربائي وكافة الأدوات اللازمة التي تستخدم في قص السيارة في الحالات التي يستحيل معها إخراج الشخص عن طريق الباب.

سرعةوأفاد بورقيبة بأن سرعة الاستجابة في مثل هذه الحوادث تحول دون تفاقم الإصابة خاصة إذا كانت بليغة كما أنها تمنع بتر أي من الأعضاء ويمتلك أفراد الإنقاذ القدرة على التدخل بأفضـــل الطــرق وأسرعــها والحــفاظ علــى حياة الشخــص بأقــل الأضــرار، مشــيراً إلى أن عملية الإنقاذ لم تستغرق دقائق معدودة .

وتم نقل المصاب من الجنسية اللبنانية إلى المستشفى في حالة بليغة، كما نقل المصاب من السيارة المتسببة بإصابات متوسِّطة إلى المستشفى.