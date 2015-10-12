5 خدمات جديدة عبر أجهزة ماكس بوكس

كشف العقيد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية في شرطة دبي، أنه تم تفعيل خدمة دفع المخالفات المرورية عبر أجهزة ماكس بوكس على مستوى الدولة، وبلغت الإيرادات 248 ألف درهم، تمت عبر إنجاز 327 معاملة عبر هذه الأجهزة منذ إطلاقها.

وقال العقيد الرزوقي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس بمقر الإدارة العامة للخدمات الذكية في شرطة دبي، للإعلان عن إطلاق خدماتها الذكية الجديدة لتسديد المخالفات المرورية عبر أجهزة «ماكس بوكس»، بالتعاون مع شركة ماكس بوكس الشرق الأوسط، بحضور العقيد الدكتور أحمد بن صبيح نائب مدير العامة للخدمات الذكية..

وريتشارد وايت المدير العام لشركة «ماكس بوكس»، وعدد من الموظفين، إن المرحلة الثانية ستشهد إطلاق خدمات جديدة عبر هذه الأجهزة.سرعة

وأكد العقيد الرزوقي، أنه أصبح باستطاعة الجمهور، سداد قيمة المخالفات المرورية بطريقة أكثر سرعة وفعالية، من خلال توفير إمكانية دفع المخالفات المرورية نقداً أو بالبطاقة الائتمانية في أكثر من ألف جهاز دفع منشرة في جميع أنحاء مناطق الدولة، مشيراً إلى أن عدد الأجهزة الموجودة في دبي تبلغ 262 جهازاً، منها 21 جهازاً في مراكز الشرطة والمخافر في كافة أنحاء دبي.

وأثنى ريتشارد وايت على التعاون بين شركة ماكس بوكس، وشرطة دبي.