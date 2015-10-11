ترامب: لا أحب المهاجرين .. ما تفعله ميركل “جنون”

هاجم دونالد ترامب المرشح الجمهوري، اليوم الأحد، على قناة ” سي بي اس”، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث قال : ‘‘ إن ما تفعله ميركل من أجل طالبي اللجوء “ضرب من الجنون” ’’.

وأعلن ترامب ” لا أحب حركات الهجرة. لا أحب الوافدين سيكون هناك اضطرابات في ألمانيا، ما فعلته ميركل في ألمانيا ضرب من الجنون”.

و أعرب ترامب الملياردير الذي أدلى بتصريحات مثيرة للجدل حول المهاجرين المكسيكيين في الولايات المتحدة عن تأييده لاستقبال بلاده 10 آلاف لاجئ.

وأضاف ” لكن استقبال 200 ألف شخص؟ سيكون كحصان طروادة إذا تبين أنهم من تنظيم الدولة الإسلامية “. ويتوقع أن تستقبل ألمانيا بين 800 ألف إلى مليون طالب لجوء هذا العام، وأكدت ميركل أن بلادها قادرة على استقبالهم . وأقترح ترامب إنشاء منطقة حظر جوي شمال سوريا لإيواء اللاجئين.

كما أعلن أنه ” قد يتفق جيدًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأنه لا يحب أوباما إطلاقًا “. وأشار إلى أن ‘‘ طالما يهاجم بوتين تنظيم داعش فإني أدعم القصف الروسي في سوريا ’’.