"بنى سويف" تخصص مساعدات مالية لإعانة 15 حالة إنسانية بالمحافظة

تواصل محافظة بنى سويف اللقاء المفتوح مع المواطنين للوقوف على مشاكلهم واحتياجاتهم حيث عقد اليوم بالديوان العام اللقاء الأسبوعى برئاسة السكرتير العام، نائبًا عن السيد المحافظ، فى وجود المسئولين المعنيين.

تناول اللقاء مناقشة عدد من مشاكل المواطنين فى كل المجالات، حيث تم تكليف المختصين بدراسة كل الطلبات والشكاوى على وجه السرعة والعمل على حلها فى حدود الإمكانات والموارد المتاحة، وتم تقديم مساعدات مالية لعدد 15 حالة إنسانية لإعانتها على مواجهة ظروف وأعباء الحياة.

جدير بالذكر أن المحافظة تعقد اللقاء المفتوح يوم الأحد من كل أسبوع للقاء المواطنين والاستماع لمشكلاتهم وبحث أنسب الحلول لها بالتعاون مع أعضاء الجهاز التنفيذى المعنيين.



>