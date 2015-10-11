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العمالة المؤقتة بشركة طنطا للكتان يواصلون اعتصامهم للمطالبة بالتثبيت

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العمالة المؤقتة بشركة طنطا للكتان يواصلون اعتصامهم للمطالبة بالتثبيت العمالة المؤقتة بشركة طنطا للكتان يواصلون اعتصامهم للمطالبة بالتثبيت
واصل المئات من العمالة المؤقتة نظام "العقود" العاملين بشركة طنطا للكتان والزيوت، اعتصامهم المفتوح الذى بدأوه، اليوم الأحد، فى مقر الشركة بقرية ميت حبيش التابعة لدائرة مركز طنطا للمطالبة بالتثبيت.

وكان العمال قد نظموا تظاهرات واعتصامات منذ صباح اليوم الأحد، داخل مقر الشركة، وفشلت مفاوضات العضو المنتدب فى فض التظاهرات رغم الحوارات التى تمت على مدار اليوم، وأكد العمال أنهم لن يغادروا مقر الشركة، ولن يفضوا اعتصامهم حتى تحقيق مطالبهم المشروعة، على حد وصفهم.

وحدد العمال مطالبهم ومنها، الحق في التعيين والتثبيت، وعدم التمييز فى العقود بين العاملين، وصرف حافز الإثابة، وصرف بدل الوجبة، وصرف بدل انتقال، والمساواة بين الجميع فى نظام تأمين صحى موحد.

وعلى صعيد آخر، انضم لتظاهر العمال عدد من المفصولين تعسفيًا، إبان مجلس الإدارة السابق، مطالبين بتنفيذ أحكام القضاء والتى تضمنت عودتهم للعمل، مطالبين وزير الاستثمار بحل الأزمة وتنفيذ وعوده بتنفيذ الحكم القضائى.

وأكد العاملون بالشركة أن النظام الحالى سيؤدى لانهيار الشركة، وعدم التزامهم بسداد ديون الفلاحين وشراء المحصول، وبالتالى توقف الماكينات عن العمل وتعرض الشركة لخسائر باهظة.

ويذكر أن الأمن الإدارى التابع للشركة رفض دخول الصحفيين لمقر الشركة للاستماع لمطالب العمال، كما هدد عدد من الصحفيين والمراسلين بتكسير الكاميرات والهواتف المحمولة.

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مصر 365