محافظ كفر الشيخ يطالب الصيادين بالإبلاغ عن المخالفين ببحيرة البرلس

أكد الدكتور أسامة حمدي محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم استكمال الحملة المكبرة على بحيرة البرلس، للحد من الصيد الجائر للزريعة، واستكمال اقامة قسم شرطة المسطحات أسفل البوغاز.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، مساء اليوم الأحد، لبحث مشاكل الصيادين بمحافظ كفر الشيخ، حضره عماد وصفي رئيس الإدارة المركزية للثروة السمكية، والمهندس عبد العزيز مروان مدير عام التعاون والتأجير، والمهندس محمد زيدان خضر مدير عام الإنتاج والتشغيل، والعميد أحمد جاد الله مدير بحيرة البرلس، ومسئولو الثروة السمكية بالمدن، وممثلو جمعيات الصيادين في بلطيم ،وبرج البرلس، ومنية المرشد وجمعية بر بحرى، وعدد من ممثلي جمعيات الصيادين.

وأضاف المحافظ: "قدمنا مائة ألف جنيه دعمًا للثروة السمكية لإصلاح المعدات، وزيادة عدد الكمائن لضبط السيارات المخالفة التى تحميل الزريعة".

وقال المحافظ إنه على الصيادين واجبات لابد أن يقوموا بها، منها الإبلاغ عن المخالفات داخل البحيرة، لاتخاذ الإجراءات القانونية، والإبلاغ عن الأماكن أو الشخصيات التي تساعد على الهجرة الشرعية.



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