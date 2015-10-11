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ضبط قطعة أثرية بحوزة سائق "حنطور" أثناء التنقيب بالقرب من معبد إدفو بأسوان

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ضبط قطعة أثرية بحوزة سائق "حنطور" أثناء التنقيب بالقرب من معبد إدفو بأسوان ضبط قطعة أثرية بحوزة سائق "حنطور" أثناء التنقيب بالقرب من معبد إدفو بأسوان
تمكنت مباحث الآثار بأسوان، اليوم الأحد، من ضبط سائق حنطور وبحوزته قطعة أثرية عثر عليها أثناء قيامه بالتنقيب بالقرب من معبد إدفو.

تلقى اللواء علاء السباعى، مدير مباحث شرطة السياحة و الآثار، إخطارا من العميد خالد العيسوى، مفتش مباحث السياحة بأسوان، يفيد بوصول معلومات للعقيد أحمد شندى، رئيس مباحث شرطة السياحة و الآثار بأسوان، بقيام سائق حنطور يدعى "عادل.ع.م" 45 سنة، بالتنقيب عن الآثار داخل منزله بالقرب من معبد إدفو الأثرى شمال محافظة أسوان.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن الرائد محمد عليوه رئيس مباحث الآثار، والنقيب محمد حافظ من قوة مباحث إدفو، والقوة المرافقة لهما، من ضبط المتهم وعثر بحوزته على قطعة أثرية عبارة عن نافورة فخرية أثرية، بالإضافة إلى وجود حفرة بأبعاد 2 × 3 أمتار، وعمق 6 أمتار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات لحين العرض على النيابة، وجارى تحرير المحضر اللازم.
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