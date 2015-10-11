حبس شابين بعد اعترافهما:"إحنا فى علاقة حب وبنمارس الشذوذ من 6 سنوات"

>أمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد أبو الحسب بحبس "عمر.ر" 28 سنة و صديقه "محمد.ا" 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامهما بممارسة الشذوذ والتحريض عليه داخل شقة مع عرضهما على الطب الشرعى لتوقيع الكشف عليهما.

كانت قوة تمكنت من ضبط المتهمين واعترفا بأنهما فى علاقة حب منذ 6 سنوات،ويمارسان الشذوذ سويًا وضبطت بحوزتهما حشيش وترمادول وخمور وملابس نسائية و3 آلاف جنيه وهواتف محمولة .

واعترف المتهم الأول، بأنه هرب من أسرته عقب اكتشافها شذوذه من فترة ومارس الرذيلة مع عدد من الأشخاص بينهم مشاهير مقابل 1500 جنيه.