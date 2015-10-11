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القبض على صاحب مصنع بلاستيك وبحوزته 3 أسلحة نارية بالزاوية الحمراء

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القبض على صاحب مصنع بلاستيك وبحوزته 3 أسلحة نارية بالزاوية الحمراء القبض على صاحب مصنع بلاستيك وبحوزته 3 أسلحة نارية بالزاوية الحمراء
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على صاحب مصنع للبلاستيك، لقيامه بالاتجار فى الأسلحة وبحوزته 3 أسلحة نارية وطلقات وذخيرة، واعترف بحيازته للاسلحة بقصد الاتجار، وإنه كان فى طريقه لعرضها على عملائه من راغبى شراء الأسلحة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، معلومات مفادها قيام "عادل ش ف" 42 سنة، صاحب مصنع بلاستيك، بعرض أسلحة نارية بدون ترخيص للبيع، وعلى الفور تم إعداد الأكمنة اللازمة وتمكنت قوة أمنية من استهدافه وضبطه.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم بحوزته 3 أسلحة نارية عبارة عن بندقية آلى عيار 7.62×39 مم تحمل أرقام 10937، و96 طلقة من ذات العيار غير مبلغ بسرقتها، وطبنجة عيار 9 مم ماركة حلوان مطموسة الأرقام و17 طلقة من ذات العيار، وفرد خرطوش عيار 12 مم و4 طلقات من ذات العيار.

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الاتجار، وأضاف بتحصله عليها من شخص يدعى "نبيل.خ" والمقيم فى القليوبية وجارٍ العمل على ضبطه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة التى تولت التحقيق.

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مصر 365