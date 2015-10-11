بالصور.. جمارك قرية البضائع تحبط محاولات تهريب مخطوطات أثرية لبيروت

أحبطت إدارة جمارك الصادر " مصر للطيران" بقرية البضائع برئاسة عاطف نجيب محاولة تهريب مخطوطات أثرية إلى بيروت، وذلك بالمخالفة لقانون الآثار.

وأفاد مصدر مطلع بجمارك قرية البضائع بأن مأمور الحركة لؤى أحمد اشتبه فى مشمول البيان الجمركى الصادر النهائى باسم إحدى الشركات، حيث تبين وجود دفتر مأذون يرجع لعام 1899 م وإجازة خلوتية ترجع لعام 1293 هـ ضمن 12 طرد مفروشات بوزن 575 كيلو جرامًا.

وأوضح المصدر أن هلال توفيق مدير عام الإدارة العامة لجمارك الصادرات الجوية قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر تهرب جمركى وإخطار الجهات المختصة، وتم تشكيل لجنة جمركية مشتركة مع مفتشى الآثار الذين أقروا بأثريتها ومصادرتها لصالح وزارة الآثار.



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