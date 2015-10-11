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محمود طاهر: مورينيو أخبرني إن بيسيرو أفضل من جوزيه

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محمود طاهر: مورينيو أخبرني إن بيسيرو أفضل من جوزيه محمود طاهر: مورينيو أخبرني إن بيسيرو أفضل من جوزيه

يرى محمود طاهر رئيس النادي الأهلي أن خسائر الفريق ليست فادحة رغم خروجه خالي الوفاض نهاية الموسم الماضي.

وقال طاهر خلال استضافته عبر قناة (CBC): "خسائر الأهلي ليست فادحة كما يصورها البعض، لكن البعض تناسى أن هذا المجلس فاز بثلاث بطولات في 6 أشهر".

وأضاف "تسلمت الفريق أول أبريل 2014، والفريق في المركز الرابع بمجموعته وليس الدوري، ثم نجحنا في الفوز بالبطولة، ثم السوبر والكونفدرالية لأول مرة في تاريخه".

وتابع "لا يوجد فريق كرة بدون أموال، خزينة النادي كانت خاوية، واعتزل 8 لاعبين، وإصابة 4 لاعبين مؤثرين".

وواصل "الفريق لم يخسر 5 بطولات في 8 شهور، بل فقدنا السوبر الأفريقي بركلات الترجيح والدوري والكأس والكونفدرالية أي 4 ألقاب، هذه كرة القدم".

وأتم طاهر "كنت عضوًا بالنادي، مر علينا 4 سنوات بين عامي 2000 و2004، سنة لم نفز فيها بالدوري، وعام آخر لم نفز بالدوري والكأس، وثالث غيرنا 5 مدربين".

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