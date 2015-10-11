رئيس الأهلي: المشاكل بين اللاعبين طبيعية.. وهذا ما فعلناه للمحافظة على قيم صالح سليم

الانضباط غائب عن الأهلي؟ هذا الأمر يتردد بكثرة ويرد عليه محمود طاهر رئيس القلعة الحمراء عبر قناة CBC.

وقال طاهر عن الأزمات التي حدثت في الموسم الفائت داخل غرف خلع ملابس الأهلي: "تلك المشاكل تحدث وطبيعية".

وضرب طاهر مثالا بسنة 1990، مفصحا "سأقول عن أمر حدث في وجود صالح سليم الرجل الذي لن يتكرر، وهي فرصة كي أقول إنه من الضروري ألا يزايد أحد على حبنا وتقديرنا لصالح سليم".

وتابع "سنة 90 حدث إجبار للاعبين على الاعتزال. حدثت أزمات وكان هناك تحرك من الإدارة".

وأضاف "المشاكل بين اللاعبين تحدث كل يوم وفي كل مكان".

مشكلة

ثم استدرك "هذا لا يجعلنا ننكر أن هناك مشكلة. لكن ماذا فعلنا لحلها؟".

وأجاب "غيرنا الجهاز الإداري بالكامل. تولى عبد العزيز عبد الشافي كقيمة وقامة كبيرة جدا داخل النادي الأهلي".

وأفاد "رحل علاء عبد الصادق والذي أدى ما عليه. وفق أم لم يوفق فهذا أمر قدري ويعود للإمكانات".

عبد الصادق ومبروك

وأفصح "هناك من كان يردد أن علاء عبد الصادق محسوب على محمود طاهر! نحن حين نعين شخصا فيتم عيينه، لا نفعله بطريقة أهل الثقة".

وأفاد ""علاء عبد الصادق كان قائدا للأهلي لسنوات وكان مديرا لقطاع الكرة في إنبي ومديرا للكرة في الأهلي. جاء بخبرات كبيرة".

وأكمل "لكن كانت هناك مشكلة. لدى الأهلي نجوما كبيرة مع شباب صغيرة مع صفقات جديدة. والجهاز الذي لن يستطيع صهر تلك الفئات سيرحل. لكن هذا لا يقلل من شأن علاء عبد الصادق أو فتحي مبروك".

وأتم "فتحي مبروك المواطن الأهلاوي الأول في رأيي. لكن النادي لا يتحمل عدم التوفيق لـ4 مباريات. فماذا فعلنا؟ جلبنا مديرا فنيا أجنبيا على أعلى مستوى".