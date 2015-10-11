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#في_القمة - مؤتمر كوبر: شكرا للاعبي الأهلي والزمالك لأنهم لم يدخروا جهدهم للسوبر

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#في_القمة - مؤتمر كوبر: شكرا للاعبي الأهلي والزمالك لأنهم لم يدخروا جهدهم للسوبر #في_القمة - مؤتمر كوبر: شكرا للاعبي الأهلي والزمالك لأنهم لم يدخروا جهدهم للسوبر

وجه هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب الشكر للاعبي الأهلي والزمالك على جهدهم الكبير في الفوز وديا على زامبيا بنتيجة 3-0 في دبي.

وقال كوبر بعد المباراة: "لا يوجد لاعب ادخر جهدا. وأشكرهم جميعا على ذلك في الحقيقة".

وفاز منتخب مصر بثلاثية سجل منها أحمد حسن "كوكا" هدفين وأتم العمل عمرو جمال.

وجاءت الأهداف الثلاثة من كرات عرضية.

وعقب كوبر "في الحقيقة نتدرب كثيرا على تلك الطريقة الهجومية من الجناحين".

ثم استدرك "لكننا أيضا نهتم باللعب في العمق ولذلك دفعت بمؤمن زكريا حتى ننوع من اسلوب هجومنا".

كوكا

وعن تألق كوكا، أجاب "أحييه على مستواه. كان رائعا. وهذا هو المطلوب. لكني أتمنى أن يساعدني دوما بأن يلعب ويتألق. لا أرغب أن يأتي كل مدرب به لمباريات ودية فقط، هو لاعب ممتاز".

وحرص كوبر على ألا يترك لاعبي الاهلي والزمالك من معسكر قبل إجراء استشفاء كامل، وذلك ليذهب اللاعبون في أفضل حالة لفريقيهما.

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فيديو اليوم السابع

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