' الكثير من لاعبي الأهلي اشتكوا من أسلوب تعامل حسام غالي '

أكد محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إن كل من طالب بعودة مانويل جوزيه "ينتفع من وجوده داخل الأهلي".

الأهلي قرر رسميا تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو كمدير فني جديد للفريق خلفا لفتحي مبروك على أن يتولى تدريب الفريق عقب لقاء السوبر ضد الزمالك الذي سيقوده عبد العزيز عبد الشافي زيزو.

وقبل إعلان تولي بيسيرو المهمة رسمية كان جوزيه المرشح الأقوى والأقرب من تدريب الأهلي حسبما أكد عبد العزيز عبد الشافي زيزو وأعضاء مجلس الإدارة ومن بينهم محمد عبد الوهاب.

وعن جوزيه قال رئيس النادي الأهلي: "جوزيه نحترم تاريخه مع الأهلي. ولا نحترم تاريخه خارج الأهلي".

وأضاف في تصريحات مع برنامج (هنا العاصمة) "جوزيه نجح بكل تأكيد مع الأهلي. ولكنه لم يفعل ذلك خارج الأهلي. وهذا بالطبع لا يقلل منه".

وعن المطالبين بعودة جوزيه قال محمود طاهر: "كل تلك الحملة التي ظهرت على الإنترنت للمطالبة بعودة جوزيه من أشخاص تنتفع بوجوده داخل النادي".

وأتم "هم أشخاص تنتفع بوجود جوزيه داخل النادي الأهلي".