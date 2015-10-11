وزارة الدفاع تستدعي الملحق العسكري لدى السفارة البريطانية في موسكو

قدمت وزارة الدفاع الروسية، للملحق العسكري لدى السفارة البريطانية في موسكو، طلب إيضاح بشأن تصريحات وسائل الإعلام عن أوامر صدرت للقوات الجوية الملكية البريطانية، باستخدام الأسلحة ضد الطيران الروسي في حالة وجد تهديد.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الذي أوردته وكالة «سبوتنيك» الروسية:”اليوم تم استدعاء الملحق العسكري لدى السفارة البريطانية في موسكو، حيث تم تسليمه مذكرة تحتوي طلب إيضاح رسمي، حول نشر وسائل الإعلام البريطانية، لأنباء نقلا عن مصدر رفيع المستوى من وزارة دفاع هذا البلد، تزعم الأنباء عن حصول طياري سلاح الجو الملكي على أوامر “في حال تعرض حياتهم للخطر” باستخدام السلاح ضد الطائرات الروسية”.

من جانبه، وعد الملحق العسكري البريطاني، تقديم رد رسمي في أقرب وقت على طلب الإيضاح الذي قدمته موسكو حول تلك الأنباء.

هذا وأعرب الدبلوماسي عن استغرابه لفرضية نشوب صدام محتمل بين الطائرات الروسية والبريطانية في أجواء العراق، قائلا: “من المعروف أن سلاح الجو الروسي لا يشارك في توجيه ضربات لمواقع داعش في أراضي هذه الدولة. من ناحية أخرى فإن الطيران البريطاني لا يشارك في عمليات التحالف الدولي في سوريا، بالتالي فالسؤال هو ما مغزى مثل هذه التسريبات الاستفزازية؟ ومن هم الذين يحتاجون إلى رفع روحهم المعنوية بهذه الطريقة؟”

وكانت صحيفة دايلي ستار البريطانية، قد نقلت في وقت سابق عن مصدر عسكري لم تذكره، أن طائرات سلاح الجو البريطاني، حصلت على تصريح بالهجوم على الطائرات الروسية في الأجواء العراقية، في حال تعرض حياة طياريها للخطر، علما بأن الطيران الروسي، يشن حربًا على قواعد تنظيم “داعش” في سوريا، ولا يشارك في قصفها في العراق.