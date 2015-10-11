روسيا تعتقل أشخاصًا لاستعدادهم شن هجوم إرهابي في موسكو

ألقت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب القبض على مجموعة أشخاص،اليوم الأحد، كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم إرهابي في موسكو، وفق ما نقلت وكالة أنباء ” تاس” الروسية.

وأفادت ” سكاي نيوز عربية ” إن اللجنة قالت في بيان” في إطار سلسلة تحقيقات أجرتها الأجهزة الأمنية، تم اعتقال مجموعة من الأفراد في غرب موسكو فيما كانوا يستعدون لارتكاب اعتداء إرهابي في العاصمة”.

> وأضاف البيان أن المحققين عثروا داخل شقة المشتبه بهم على عبوة ناسفة يدوية الصنع وزنها 4 كجم من المتفجرات، وتم تعطيلها.

و أشار إلى أن تدخل قوات الأمن استدعى إجلاء أكثر من 120 شخصًا. كما أن لم تحدد السلطات الروسية التيار الذي ينتمي إليه المشتبه بهم ولا عددهم.