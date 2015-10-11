واشنطن تسحب حاملة الطائرات “تيودور روزفلت” من الخليج لآول مرة من 2007

اضطرت واشنطن لسحب حاملة الطائرات «تيودور روزفلت» من الخليج العربي، بسبب نجاح الطيران الروسي في سورية.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية، عن قناة «إن بي سي» نيوز:”هذا يعني أن الوجود الأمريكي في المنطقة قد تقلص”.

بعدما قامت القوات البحرية الأمريكية بسحب حاملة الطائرات تيودور روزفلت من مياه الخليج العربي، وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2007 التي لا يكون للولايات المتحدة أي حاملة طائرات جاهزة للعمل العسكري في الخليج.

في المقابل وزارة الدفاع الأمريكية«البنتاجون» لم تعترف بأن هذه الإجراءات متعلقة بعمل الطائرات الروسية في سورية، وأشار الجيش الأمريكي إلى أن أمريكا سحبت تيودور روزفلت، التي يوجد على متنها 5000 جندي و65 طائرٍة حربيٍة، من أجل الصيانة، بالإضافة إلى ذلك أفادت «ان بي سي» نيوز، أن سحبها مرتبط أيضا بالوضع الإقتصادي.

وأعرب بعض الخبراء الأمريكيين عن قلقهم بشأن سحب حاملة الطائرات. على سبيل المثال، نائب أميرال القوات البحرية الأمريكية المتقاعد، بيتر دالي، أكد أن عدم وجود السفن الحربية الأمريكية لن يمر مرور الكرام، وخاصة أن روسيا ستظل الأهم في المنطقة.

كما قال الأميرال الأمريكي، جون ريتشاردسون: “من دون هذه الحاملة، قدرات الولايات المتحدة في تلك المنطقة ستصبح أقل بكثير”.