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طاهر: الجماهير لم تطلب رحيل مجلس الإدارة.. ومورينيو أكد أن بيسيرو أفضل من جوزيه

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طاهر: الجماهير لم تطلب رحيل مجلس الإدارة.. ومورينيو أكد أن بيسيرو أفضل من جوزيه طاهر: الجماهير لم تطلب رحيل مجلس الإدارة.. ومورينيو أكد أن بيسيرو أفضل من جوزيه

 

محمود طاهر

أكد محمود طاهر رئيس نادي الأهلي أنه على علم بغضب جماهير الأهلى خاصة بعد إخفاقات النادي الأخيرة ، ولكنها لم تتطالب برحيل مجلس الإدارة .

وأشار طاهر في مداخلة هاتفية لبرنامج ” هنا العاصمة” المُذاع على قناة “CBC” أن الجماهيرخلال تواجدها اليوم بملعب مختار التتش وجهت العديد من الرسائل والانتقادات لمجلس الإدارة.

وأوضح طاهر: “الأهلي على مدار تاريخه لم يحصد جميع البطولات في عام.. وخسائرنا ليست فادحة.. والأهلي مؤسسة وليس مجرد نادي كرة قدم” .

وأضاف: ” لماذا نتحدث عن السلبيات ولا نتحدث عن الستة أشهر السابقة التي حقق فيها الأهلي بطولات، والآن ليس لدينا لاعب لم يلعب لمنتخب أو منتخب بلاده.. وصرفنا 50مليون جنيه في صفقات تكوين الفريق.

وأوضح أيضًا : “النادي الأهلي يصنع المدربين وليس العكس، وجوزيه درب في العديد من الفرق والمنتخبات بعد ترك الأهلي لكنه فشل.. وهذا لا يقلل من شأن، وكل المعلومات التي تردد حول بيسيرو منقوصة.. والمدرب حقق العديد من النجاحات.

وأكد طاهر بأنه ليس هناك مدرب في تاريخ كرة القدم لم يُقال، وهذا أمر طبيعي قد يحدث ، مضيفًا “مورينيو مدرب تشيلسى يشهد بكفائة بيسيرو، ترتيب بيسيرو كمدرب أفضل بكثير من ترتيب مانويل جوزيه فى البرتغال بشهادة مورينيو”.

وأشار أن النادي تمكن من التعاقد على بيع البث الفضائي للمباريات ب 40 مليون جنيه، وأنه لم يفرض أشخاصًا بعينهم على المناصب الإدارية المتعلقة بفريق كرة القدم..والتوفيق هو الفيصل في بقاء أي شخص بمنصبه.

وأضاف طاهر: أسامة خليل لاعلاقة له نهائيًا بإدارة النادي..وهو بمثابة أخي الأصغر، وهو كاتب صحفي متميز وصديق لي..واندهش من مطالب البعض باستبعاده، واستعانتنا بكابتن عبدالعزيزعبدالشافي تأتي في إطار وضع حلول جذرية لمشكلة فريق الكرة.

 

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