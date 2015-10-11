محافظ المنوفية لـ"البيت بيتك": فساد بـ11 مليون جنيه فى الإسكان

قال الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، إنه أحال موظفين بالإسكان للنيابة العامة فى قضية فساد كبرى، فى عملية إنشاء 20 عمارة بأرض الصوامع فى كفر داوود.

وأوضح أن معلومات وردت إلى هيئة الرقابة الإدارية، تفيد بأن المنفذ على الطبيعية فى المشروع أقل من قيمة المبالغ التى تم صرفها فى المستخلصات الرسمية، وبالفحص تبين أن الفارق 5 ملايين جنيه و600 ألف جنيه.

وأشار المحافظ فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو عبد الحميد مقدم برنامج "البيت بيتك"، على فضائية "ten"، إلى أنه سيعلن عن واقعة فساد أخرى بالإسكان غداً بما يزيد عن 11مليون جنيه فى محطات الصرف الصحى، وذلك بالتلاعب فى كراسات الشروط والمواصفات، لافتاً إلى أن الفساد داء ومقاومته تكون باليقظة.