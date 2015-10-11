محمد فاضل: المخابرات الأمريكية تجند أجانب لاختراق الثقافة والفن بمصر

قال المخرج الكبير، محمد فاضل أن هناك مجندين من جانب المخابرات الأمريكية لاختراق الثقافة والفنون فى مصر ، وهناك احتكار من 3 منتجين للأفلام والساحة الفنية فى مصر مضطربة منذ 2011، والدولة رفعت يدها عن الفن والثقافة ولابد من أن تتابعهما بدقة وما حدث مع الإعلامى وائل الإبراشى من قبل المنتج أحمد السبكى لا يمكن أن يمر دون محاسبة وهو نتيجة طبيعية للفوضى الفنية .

وأضاف فاضل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" على فضائية "صدى البلد" :لابد من تدخل الدولة فى صناعة السينمائى لإنتاج الفن الجيد الذى يخدم المشاهد مؤكدا أنه ضد حرية الإبداع التى تدعو لنشر الرذائل فى الأفلام، ولابد من إعطاء السلطة للنقابات المهنية الفنية لمتابعة ما يذاع فى الأفلام.