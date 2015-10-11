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وزير التنمية المحلية: ضعف الرواتب قد يجبر بعض الموظفين على قبول الرشوة

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وزير التنمية المحلية: ضعف الرواتب قد يجبر بعض الموظفين على قبول الرشوة وزير التنمية المحلية: ضعف الرواتب قد يجبر بعض الموظفين على قبول الرشوة
قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن الأحوال الاقتصادية فى "صعبة" ورفع أجور الموظفين غير كافٍ للقضاء على الرشوة والفساد والتقصير فى العمل، وتابع: "فيه ناس مش عوزة تكون مرتشية أو فاسدة ولكن الظروف بتخليه كدة غصب عنه.. والموظفين مهما زادت رواتبهم لسا بدرى أوى على تلبية احتتياجاتهم".

وأضاف "زكى بدر"، خلال حواره ببرنامج "السادة المحترمون"، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى عبر فضائية "ontv"، أنه يوجد خطأ وتقصير ويوجد بعض من يستغل موقعه لارتكاب جرائم واستغلال نفوذ، وتابع: "لا يوجد فئة كلها بايظة ولا كلها ملائكة والحقيقة إن شخض مسىء يعطى سمعة سيئة للباقين".


>- وزير التنمية المحلية: أعترف بوجود تقصير فى خدمة المواطنين بالمحليات

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