ضبط 20 مليون قرص مخدر ومنشط جنسى قبل تهريبها عبر موانئ السويس

نجح ضباط الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، اليوم الأحد، فى إحباط أكبر عملية لتهريب أقراص مخدرة ومنشطة خلال 2015 عبر موانئ السويس، تبلغ 20 مليون قرص.

كان المقدم أيمن رمضان رئيس مباحث ميناء السخنة، تلقى معلومة بقيام مسئولي شركة "ف.ق" للاستيراد والتصدير بتهريب كمية ضخمة من المنشطات الجنسية والأقراص المخدرة فى حاوية 40 قدمًا تحتوى على مشمول مكياج قادم من الصين، وأن الشركة ستقوم بانزال الحاويات بميناء السخنة ترانزيت ثم تحويلها إلى ميناء بدر الجاف، وخروجها من هناك للهروب من الإجراءات الأمنية المحكمة والمشددة بالسخنة.

على الفور تم إخطار اللواء عاطف غراب، مدير الإدارة العامة لتامين محور قناة السويس، واللواء هشام درويش، مدير مباحث الإدارة، وعميد عبد العزيز كمال رئيس مباحث الإدارة العامة بالمعلومات.

من جانبها أصدرت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، تعليمات مشددة، بضبط الشحنة قبل تهريبها وتحريز المضبوطات.

على الفور تم إعداد خطة محكمة ومتابعة دقيقة لدخول الحاوية وتم ضبطها وبفحصها تم ضبط 500 كرتونة، وتبين من الفحص الأولى أن بداخلها 20 مليون قرص منشط ومخدر.

تم التحفظ على المضبوطات والحاوية وضبط رئيس الشركة المستودة للشحنة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة وجارٍ التحقيق مع رئيس الشركة.

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