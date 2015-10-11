إسلام بحيرى لـ"عمرو أديب": "قضيتى بها عوار.. ولا يمكن محاكمتى بها مرتين"

قال الباحث إسلام بحيرى، تعلقياً على الحكم الذى صدر ضده، بتأييد حبسه 5 سنوات بتهمة ازدراء الأديان، إن هذه القضية فيها عوار من الأساس، مضيفا: "من حق النيابة فقط أن تختصمنى وهذا ما حدث فى القضية السابقة، ومعى حكم براءة نهائى، ولا يمكن أن أحاكم على القضية مرتين، والموضوع منتهى وسنبين للقاضى الخلل الإجرائى الذى تم فى القضية".

وأضاف "بحيرى"، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "القاهرة اليوم" المذاع عبر فضائية "اليوم"، أن حيثيات الحكم الصادر له يوم 12 أغسطس الماضى أكدت أنه لم يسئ إلى النبى أو الإسلام".

وتابع "لم أعلم بأى جلسة وعملوا قضية من نفسهم، والقاضى لسبب لا أعلمه أعطى حكما بـ5 سنين بالنفاذ رغم أنه لم يرنى ولم يسمعنى، وأصدر الحكم فى خلال دقيقتين، وسنتقدم للاستئناف غداً".