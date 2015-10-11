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"صحة الإسكندرية": ضبط 25 طن قمح و 14 جوال فول مجروس تحتوى على حشرات

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"صحة الإسكندرية": ضبط 25 طن قمح و 14 جوال فول مجروس تحتوى على حشرات "صحة الإسكندرية": ضبط 25 طن قمح و 14 جوال فول مجروس تحتوى على حشرات
قال الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية، أنه أصدر تعليمات بتشديد الرقابة على منشآت تداول الأغذية.

وأشار فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن إدارة مراقبة الأغذية قامت اليوم بشن حملة علي المنشآت الغذائية بمنطقة وسط أسفرت عن ضبط 25 طن قمح لاحتوائها علي حشرات سوس حي و ميت، عدد 23 جوال دقيق بلدي بوزن 1150 كجم لاحتوائها علي سوس حي و قد تم تحرير عدد 16 محضر جنحة صحية، كما تم سحب عدد 31 عينة.

وأضاف " حجازى" أنه تم المرور أيضا علي 12 منشأة أخرى، حيث قامت إدارة مراقبة الأغذية بضبط 14 جوال فول مجروش بوزن 350 كجم لعدم الصلاحية للاستهلاك الدمي لاحتوائها علي سوس حي وميت وقد تم ضبط الكمية، والعرض علي النيابة العامة وتحرير محضر جنحة صحية.

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