"تعليم" بنى سويف تشدد على متابعة وتسجيل غياب طلاب المدارس الثانوية

عقد عزت بيومى، وكيل مديرية التربية والتعليم ببنى سويف، اليوم اجتماعاً مع جميع المتابعين والموجهين على مستوى الإدارات التعليمية والمديرية فى حضور وكلاء الإدارات التعليمية ومسئول المتابعة المركزية بالمديرية محمد صبحى وتمت مناقشة الدور الذى تقوم به المتابعة خلال الفترة الحالية وضرورة متابعة المدارس الثانوية.

وشدد وكيل المديرية فى بيان على أهمية بتنفيذ القرار 357 والخاص بمتابعة وتسجيل غياب الطلاب بالمدارس الثانوية، حتى يمكن من خلاله متابعة درجات السلوك حسب الحضور وسلوكيات الطالب.



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