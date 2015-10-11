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الإسماعيلي لـ في الجول: سنقيد شيكابالا يوم الاثنين

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الإسماعيلي لـ في الجول: سنقيد شيكابالا يوم الاثنين الإسماعيلي لـ في الجول: سنقيد شيكابالا يوم الاثنين

أكدت إدارة الإسماعيلي أنها أنهت مشكلة مستحقات اللاعبين والمدربين السابقين للدراويش، ليصبح بإمكان النادي قيد الصفقات الجديدة.

وصرح فتحي بلبل المدير التنفيذي للإسماعيلي لـFilGoal.com "إدارة النادي لجأت لجدولة الديون عن طريق شيكات آجلة الدفع".

وكان اتحاد كرة القدم قد رفض قيد صفقات الإسماعيلي بسبب عدم تسديد الدراويش لمستحقات متأخرة لعناصر سابقة للفريق.

وأوضح المدير التنفيذي أن الإسماعيلي سينهي أزمة القيد.

وتضم قائمة اللاعبين الذين لم يتم قيدهم شيكابالا والغاني جبرين ومحمد صبحي ومصطفى عفروتو ومروان محسن.

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