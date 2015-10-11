عمرو جمال: نعاني لأننا نأتي بعد جيل ذهبي.. لكننا فريق لـ10 سنوات

نعم. يعاني منتخب مصر من حقيقة اعتزال جيل محمد أبو تريكة، لكنه الآن يشكل فريقا للمستقبل يستطيع حمل اسم الفراعنة لـ10 سنوات بحسب تصريحات عمرو جمال نجم الأهلي.

جمال سجل هدفا في فوز ودي لمصر على زامبيا بثلاثة أهداف على أرض الإمارات.

وقال عمرو جمال بعد المباراة عبر قناة دبي الرياضية: "نعم نعاني من أننا أتينا بعد جيل رائع يقوده حسن شحاتة وضم لاعبين بحجم محمد أبو تريكة".

وأضاف "لكننا نبني فريقا جديدا. نعمل مع جهاز فني كبير بقيادة هيكتور كوبر، ونحاول أن نطبق أفكاره وننسجم وننصهر مع الوقت".

وتابع "هذا الجيل يستطيع أن يلعب كرة لـ10 سنوات كاملة".