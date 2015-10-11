في_القمة - ' القرعة ' تحسم أزمة ملاعب التدريب في قمة السوبر بالإمارات

حدد سمير عدلي منسق مباراة السوبر بين الزمالك والأهلي التي ستقام يوم الخميس بالإمارات ملامح الاستعداد لهذا اللقاء الذي سيقام بملعب نادي العين.

وأشار إلى أن النادي الأهلي أرسل خطابًا يفيد بمغادرة القاهرة عصر الاثنين، يسبقه نادي الزمالك في الثانية عشر ظهرًا.

وأضاف عبر قناة الأهلي: "الفريقان سيقيمان بفندقين مختلفين يحملان نفس الاسم، حتى يحصل كل منهما على الخدمات اللازمة بالكامل".

وأشار إلى أن هناك اجتماعًا سيتم على أساسه تحديد الزي الذي يرتديه كل فريق.

وحول إمكانية تحديد الناديين نفس الموعد للتدريب على ملعب المباراة، رد سمير عدلي "هنا سنلجأ لإجراء قرعة".

وأتم منسق لقاء السوبر "خاطبنا أكثر من دولة لاستقدام حكام أجانب، وأتمنى أن يخرج اللقاء بصورة تليق باسم مصر".