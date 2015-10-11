محمود طاهر: الجماهير لا تملك حق المطالبة برحيل مجلس الأهلي

أكد محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إن الجماهير التي هتفت ضد مجلس إدارة الفريق يوم السبت من أمام مقر النادي "لا تملك الحق بالمطالبة برحيل المجلس".

الأهلي قرر رسميا تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو كمدير فني جديد للفريق خلفا لفتحي مبروك على أن يتولى تدريب الفريق عقب لقاء السوبر ضد الزمالك الذي سيقوده عبد العزيز عبد الشافي زيزو.

قبل أن يتقدم هيثم عرابي مسؤول التعاقدات الخارجية بالنادي يوم السبت باستقالته من منصبه. (تعرف على الأسباب).

وفي نفس الوقت علم FilGoal.com استياء عدلي القيعي المتحدث الرسمي باسم النادي من قصة تعيين بيسيرو كمدير فني للفريق. (طالع التفاصيل).

وخرجت أعداد من جماهير الأهلي يوم السبت لتعترض بشدة على قرارات المجلس من أمام مقر النادي وهتفت مطالبة برحيل المجلس.

وعن غضب الجماهير قال محمود طاهر: "هنالك فارق بين الجماهير التي حضرت داخل ملعب التتش والجماهير التي كانت خارج مقر النادي".

وأضاف في تصريحات مع برنامج (هنا العاصمة) "مجموعة الشباب التي كانت أمام مقر النادي وهتفت مطالبة برحيل المجلس لا يحق لها ذلك. من يحق له ذلك هم أعضاء الجمعية العمومية".

وعن الجماهير التي حضرت في ملعب التتش يوم الأحد قال طاهر: "الجماهير اليوم وجهت رسائل إلى جميع أفراد النادي من إدارة ولاعبين.إلى المنظومة بالكامل".

وأتم "نحن نقبل النقد بكل تأكيد".

وأجتمعت جماهير الأهلي يوم الأحد في ملعب التتش وهتفت بقوة وهاجمت مجلس إدارة الأهلي. (شاهد الصور والتفاصيل)