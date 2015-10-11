محمود طاهر: مورينيو أخبرني إن بيسيرو أفضل من جوزيه

كشف محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن حديث دار بينه وبين جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي تشيلسي والذي أكد إن "جوزيه بيسيرو أفضل من مانويل جوزيه".

الأهلي قرر رسميا تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو كمدير فني جديد للفريق خلفا لفتحي مبروك على أن يتولى تدريب الفريق عقب لقاء السوبر ضد الزمالك الذي سيقوده عبد العزيز عبد الشافي زيزو.

وقبل إعلان تولي بيسيرو المهمة رسمية كان جوزيه المرشح الأقوى والأقرب من تدريب الأهلي حسبما أكد عبد العزيز عبد الشافي زيزو وأعضاء مجلس الإدارة ومن بينهم محمد عبد الوهاب.

وتحدث محمود طاهر عن قرار تعيين بيسيرو قائلا: "البرتغالي مورينيو أخبرني إن بيسيرو الأفضل".

وأضاف في تصريحات مع برنامج (هنا العاصمة) "مورينيو أكد لي إن بيسيرو ترتيبه أفضل بكثير جدا من مانويل جوزيه كمدرب في البرتغال".

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق كواليس مفاوضات الأهلي مع بيسيرو باجتماع طاهر مع المدرب في لندن بحضور جوزيه مورينيو. (طالع التفاصيل).