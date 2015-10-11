خدعوك فقالوا.. تناول البيض بالبسطرمة هيجيبلك سرطان

انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعى بعض التحذيرات التى تشير إلى أن تناول البيض بالبسطرمة يسبب الإصابة بالسرطان، نتيجة تحضيره التى تتطلب وضع البسطرمة أولا فى المادة الدهنية ثم إضافة البيض عليه وهو ما يسبب أضرارا صحية خطيرة.

فى هذا السياق، تؤكد الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أن ما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعى ليس صحيحا، وطريقة وضع البسطرمة على النار مع المادة الدهنية يساهم فى قتل جميع الميكروبات والمواد الضارة والسامة بها.

وأضافت أخصائية التغذية العلاجية، أن مادة "نتروز أمين" التى انتشرت مع الخبر وقيل إنها تتسبب فى الإصابة بالسرطان متواجدة فى جميع اللحوم المصنعة وليس هناك أى علاقة بينها وبين إضافة البيض، وهذه المادة تصيب الشخص بالسرطانات كسرطان البروستاتا والمبيض وذلك عن طريق الجرعات المتكررة، كما أنها تصيب خلايا المخ وقد يصل الأمر للتلف الجزئى.

وأخيرا تقدم أخصائية التغذية العلاجية بعض النصائح الهامة للحفاظ على صحتك أثناء تناولك للبيض بالبسطرمة ومنها:

>يفضل البعد عن تناول البسطرمة بقدر الإمكان.

> تعرف على الفوائد التى تحصل عليها بسبب هذا الطعام وترجع إلى تناول البيض لأنه بروتين.

>التقليل أو الابتعاد عن أى لحوم مصنعة.

>مصدر الشراء يجب أن يكون موثوقا منه.