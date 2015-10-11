يوسف الحسينى لـ"حزب النور": "أنتم كذابين ومتلونين وعرايا أمام المجتمع"

تساءل الإعلامى يوسف الحسينى، قائلاً: "لماذا يكذب أعضاء وقيادات حزب النور على الرغم من أنهم يصفون أنفسهم بالتدين، وأنهم من رجال الله.. لكن كداب ومتلون وأساليب ملتوية شىء غريب جداً نعم يوجد استثناء"، مشيراً إلى أن قيادات حزب النور خرجت على الفضائيات ونفت انضمام أى من أعضاء الحزب الوطنى المنحل على قوائم الحزب أو الفردى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومن ثم عادوا ليعترفوا بوجود هؤلاء الأعضاء.

وأضاف "الحسينى" خلال تقديمه برنامج "السادة المحترمون" المذاع عبر فضائية "ontv"، أن الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور فى حواره مع وكالة الأنباء الألمانية اعترف بأن هناك أعضاء من الحزب الوطنى على قوائم الحزب، وتابع: "تصريح القيادى البارز شعبان عبد العليم بنفيه لانضمام أعضاء الوطنى ويؤكد أن ذلك عار تماماً من الصحة"، مستطرداً: "أنتم عرايا بكذبكم وتدليسكم والتوائكم والتفافكم على الحقيقة أمام الناس".

وشدد "الحسينى" على أن حزب النور يمارس نفس كذب جماعة الإخوان الإرهابية وقال: "أنتم متخيلين إن شغل الدروشة ده هيخيل على الناس".