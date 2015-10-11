بعد انفراد "اليوم السابع"..الخارجية: التحقيق فى الاعتداء على عامل بالكويت

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، تعليقاً على الفيديو الذى انفرد به "اليوم السابع"، حول الاعتداء على عامل مصرى فى الكويت، إن العامل عندما وصل المستشفى وتلقى العلاج أخبر القنصلية بالواقعة، والتى كلفت محاميا لمساعدته، موضحاً أن القنصلية تابعت القضية لاتخاذ العامل الإجراءات لإثبات الواقعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "البيت بيتك"، على فضائية "ten"، مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، أن قسم الشرطة يقوم بالتحقيقات اللازمة للبحث فى ملابسات الواقعة، لافتاً إلى أن القنصلية تتابع القضية لحظة بلحظة، موضحا أن التقاضى يجب أن يتم من خلال مكتب محاماة كويتى، وهو ما قامت به القنصلية.

- صحافة المواطن: بالفيديو والصور.. الاعتداء على عامل مصرى بالكويت