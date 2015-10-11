بالصور.. "اليوم السابع" تحتفل بإطلاق موقع "برلمانى"

احتفلت مؤسسة اليوم السابع بإطلاق موقع "برلمانى"، أحدث إصداراتها الصحفية الإلكترونية، بحضور رئيس التحرير خالد صلاح وأسرة تحرير اليوم السابع، وسط فرحة كبيرة ببدء بث الموقع الذى يُعَد أول وكالة أنباء لأخبار مجلس النواب.

وبدأ البث التجريبى للموقع، الذى يهتم بكل أخبار الانتخابات البرلمانية، ويسلط الضوء على عمليات التصويت بالمرحلتين الأولى والثانية، ويقدم تغطية شاملة للجلسات العامة بمجلس النواب المقبل، وأعمال اللجان العامة والاستجوابات لحظة بلحظة.

كما يقدم الموقع تعديلات القوانين والتشريعات أولاً بأول، بالتزامن مع إقرارها، بالإضافة إلى تحليلات ودراسات يومية فى مجال التشريع ومراجعة القوانين الحالية.

- الآن.. بدء البث التجريبى لموقع "برلمانى".. أكبر بوابة لأخبار مجلس النواب