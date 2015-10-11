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مصرع 4 بينهم 3 أشقاء أثناء حفر بئر مياه فى قنا

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مصرع 4 بينهم 3 أشقاء أثناء حفر بئر مياه فى قنا مصرع 4 بينهم 3 أشقاء أثناء حفر بئر مياه فى قنا
لقى 4 مواطنين بينهم 3 أشقاء مصرعهم إثر تعرضهم لاختناق، وأصيب 3 آخرون أثناء حفرهم بئر مياه بقرية أولاد سمك التابعة لمركز قنا.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا إخطارًا من العميد دكتور محسن كمال مأمور مركز قنا، بمصرع "علاء.م" - 29 سنة - أمين شرطة بالاقصر، وشقيقيه "محمد" 28 سنة مدرس، و"عبد الرحمن" 15 سنة طالب، ورمضان صلاتو، طالب، واصابة كل من "ابوبكر. م" 30 سنة، شرطى بوحدة إطفاء قنا، و"أبو السعود.ف" 24 سنة، عامل، و"قرشى.م" 20 سنة، عامل، بحالة اختناق أثناء حفرهم بئر مياه قى منزل بقرية أولاد سمك التابعة لمركز قنا.

تم نقل الجثث والمصابين لمستشفى قنا العام، تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.
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