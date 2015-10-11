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المراقبون الدوليون يصلون إلى القاهرة لمتابعة الانتخابات البرلمانية

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المراقبون الدوليون يصلون إلى القاهرة لمتابعة الانتخابات البرلمانية المراقبون الدوليون يصلون إلى القاهرة لمتابعة الانتخابات البرلمانية
بدأ مطار القاهرة مساء اليوم الأحد، فى استقبال وفود المراقبين الدوليين لمتابعة الانتخابات البرلمانية، التى تجرى مرحلتها الأولى الأسبوع القادم وسط استعدادات مكثفة لاستقبال المراقبين التابعين لمنظمات دولية وإقليمية ومجتمع مدنى.

وقالت مصادر مسئولة بمطار القاهرة: "وصل أول وفد يمثل مفوضية الاتحاد الإفريقى لمتابعة الاستعدادات الخاصة لاستقبال بعثة مفوضية الاتحاد الإفريقى والتى تضم أربعين فردًا لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2015، برئاسة البروفسير آموس سوير رئيس ليبيريا السابق بينما وصل بعض المراقبين الذين يمثلون منظمات أمريكية وفرنسية وإيطالية وأفريقية ".

وتابعت المصادر: "تم تشكيل فريق عمل من مكتب وزارة الخارجية وإدارة الجوازات بصحبتهم قائمة بحوالى 450 مراقبا يمثلون مختلف منظمات المجتمع المدنى الدولى والمنظمات الإقليمية والدولية لتيسير إجراءات دخولهم ومنحهم التأشيرات اللازمة بعد حصولهم على موافقة اللجنة العليا للانتخابات لمراقبة الانتخابات البرلمانية حيث يمثلون مختلف دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية .

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