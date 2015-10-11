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وزير التنمية المحلية: أعترف بوجود تقصير فى خدمة المواطنين بالمحليات

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وزير التنمية المحلية: أعترف بوجود تقصير فى خدمة المواطنين بالمحليات وزير التنمية المحلية: أعترف بوجود تقصير فى خدمة المواطنين بالمحليات
اعترف الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، بوجود تقصير فى الخدمات المقدمة للمواطنين فى المحليات، وتابع :" لا ننكر أبداً أن قطاع المحليات به تقصير فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين ونتمنى أن نقدمها له على وجه السرعة.. ولا نعفى أنفسنا من التقصير".

وأضاف "زكى بدر" خلال حواره ببرنامج "السادة المحترمون" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى عبر فضائية "ontv"، أن التعميم فى مطلقه خطأ والقول إن جميع المسئولين والعاملين الحكوميين مقصرون أمر غير مقبول ويعد ظلما لمصر والمصريين ويجب إعطاء كل ذى حق حقه، وتابع :" لا تهوين ولا تهويل".


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