بالصور .. إزالة الدعاية الانتخابية المخالفة ورفع 195 طن قمامة بالإسكندرية

شن حى شرق بالإسكندرية برئاسة اللواء سعيد الفوال حملة لإزالة الإعلانات و الدعاية الانتخابية المخالفة لمرشحى البرلمان، حيث أزالت ادارة اشغال الطريق والاعلانات الاعلانات المخالفة وحررت محاضر ضد المخالفين بشارع فيكتور عمانويل ، شارع البرت الاول ، وطريق الحرية .>كما شن حى العامريه - برئاسة علاء يوسف من خلال اداره الرصد البيئي بحضور معاون رئيس الحي للنظافة والتجميل - حملة اسفرت عن رفع 195 طنمن القمامة والمخلفات باماكن متفرقة .



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