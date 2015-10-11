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بالصور .. إزالة الدعاية الانتخابية المخالفة ورفع 195 طن قمامة بالإسكندرية

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بالصور .. إزالة الدعاية الانتخابية المخالفة ورفع 195 طن قمامة بالإسكندرية بالصور .. إزالة الدعاية الانتخابية المخالفة ورفع 195 طن قمامة بالإسكندرية
شن حى شرق بالإسكندرية برئاسة اللواء سعيد الفوال حملة لإزالة الإعلانات و الدعاية الانتخابية المخالفة لمرشحى البرلمان، حيث أزالت ادارة اشغال الطريق والاعلانات الاعلانات المخالفة وحررت محاضر ضد المخالفين بشارع فيكتور عمانويل ، شارع البرت الاول ، وطريق الحرية .
>كما شن حى العامريه - برئاسة علاء يوسف من خلال اداره الرصد البيئي بحضور معاون رئيس الحي للنظافة والتجميل - حملة اسفرت عن رفع 195 طنمن القمامة والمخلفات باماكن متفرقة .

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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